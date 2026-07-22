Новосибирцам посоветовали менять постельное белье не реже чем раз в 10 дней

Врач предупредила, что в грязном белье быстро размножаются пылевые клещи и бактерии Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Новосибирска рекомендуют менять постельное белье не реже одного раза в 7–10 дней. По словам врача общей практики Елены Павловой, это поможет снизить риск появления пылевых клещей и бактерий. Об этом пишет NEWS.RU.

Как отметила специалист, за две недели в постели может скапливаться до 1,5 миллиона пылевых клещей. Опасность представляют не сами микроорганизмы, а продукты их жизнедеятельности, которые способны вызвать аллергию, заложенность носа, чихание и зуд кожи.

Врач пояснила, что если неприятные симптомы проходят в течение часа после пробуждения, причиной могут быть именно пылевые клещи. Кроме того, пыль и микрочастицы способны раздражать дыхательные пути и ухудшать качество сна.

Для профилактики Павлова рекомендует стирать постельное белье при температуре не ниже 60 градусов, менять его не реже одного раза в неделю, максимум — раз в 10 дней, а также не заправлять кровать сразу после сна, чтобы влага успела испариться.

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