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НовостиОбщество22 июля 2026 11:39

S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска на Пхукет

Первый рейс на популярный курорт Таиланда отправится 27 октября
Екатерина ХАЛИМОВА
Первый рейс на популярный курорт Таиланда отправится 27 октября

Первый рейс на популярный курорт Таиланда отправится 27 октября

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания S7 Airlines с 27 октября 2026 года открывает новое международное направление из Новосибирска на Пхукет. Билеты уже поступили в продажу. Об этом сообщает пресс-служба S7 Airlines.

Рейсы будут выполняться на самолетах с технической посадкой в Иркутске для дозаправки без высадки пассажиров. Время в пути составит около 10 часов 30 минут.

Из Новосибирска самолеты будут вылетать четыре раза в неделю: по вторникам в 07:05, а по пятницам, субботам и воскресеньям — в 06:55. Обратные рейсы с Пхукета запланированы на те же дни в 18:30 с прибытием в аэропорт Толмачево в 04:55 следующего дня по местному времени.

С 7 декабря авиакомпания увеличит частоту полетов до пяти раз в неделю. Дополнительный рейс появится по понедельникам: вылет из Новосибирска запланирован на 06:15, обратно — в 17:45 с прилетом в Толмачево в 04:15 следующего дня.

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