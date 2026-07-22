S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска на Пхукет

Первый рейс на популярный курорт Таиланда отправится 27 октября Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания S7 Airlines с 27 октября 2026 года открывает новое международное направление из Новосибирска на Пхукет. Билеты уже поступили в продажу. Об этом сообщает пресс-служба S7 Airlines.

Рейсы будут выполняться на самолетах с технической посадкой в Иркутске для дозаправки без высадки пассажиров. Время в пути составит около 10 часов 30 минут.

Из Новосибирска самолеты будут вылетать четыре раза в неделю: по вторникам в 07:05, а по пятницам, субботам и воскресеньям — в 06:55. Обратные рейсы с Пхукета запланированы на те же дни в 18:30 с прибытием в аэропорт Толмачево в 04:55 следующего дня по местному времени.

С 7 декабря авиакомпания увеличит частоту полетов до пяти раз в неделю. Дополнительный рейс появится по понедельникам: вылет из Новосибирска запланирован на 06:15, обратно — в 17:45 с прилетом в Толмачево в 04:15 следующего дня.

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