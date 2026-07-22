В Новосибирске приставы впервые выдворили гражданку Гаити на родину

Судебные приставы Новосибирска отправили на Гаити иностранку. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

В Новосибирске завершилась сложная операция по выдворению иностранной гражданки. 30-летняя жительница Гаити приехала в Россию по учебной визе, но осталась в стране нелегально после того, как срок ее документов истек. Скрываться от правоохранительных органов ей удавалось до апреля, пока ее не задержали во время рейда. Суд принял решение выдворить женщину из России. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.

Исполнить это решение оказалось непросто. Из-за отсутствия прямых авиарейсов и строгих визовых правил других стран приставы потратили на организацию поездки четыре месяца. Им пришлось искать сложный путь через несколько государств. После нескольких отказов сотрудникам службы удалось согласовать маршрут через Вьетнам.

Приставы сопроводили женщину до границы, откуда она вылетела в город Нячанг. Далее путь на родину она продолжит самостоятельно через Сингапур по заранее купленным билетам. Это первый случай, когда новосибирским судебным приставам удалось организовать подобную высылку гражданки Гаити.

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