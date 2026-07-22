В Новосибирской области построят шесть модульных ФАПов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области в 2026 году построят шесть модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Сейчас работы ведутся в Черепановском районе, где новые ФАПы откроют в селах Ярки и поселке Инской. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.
В селе Ярки и поселке Инской, где проживают почти 900 человек, фельдшеры пока принимают пациентов в приспособленных помещениях. После завершения строительства жители смогут получать медицинскую помощь в новых зданиях.
По словам главного врача Черепановской ЦРБ Натальи Талалаевой, в поселке Инской завершить строительство и благоустройство территории планируют к сентябрю. В Ярках уже подготовлено свайное поле под здание и подведены водопроводные сети, закончить работы также рассчитывают до конца года.
Кроме Черепановского района, новые модульные ФАПы построят в Мошковском, Искитимском и Каргатском районах, а также в поселке имени Крупской Новосибирского района. Проект финансируется из областного бюджета.
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