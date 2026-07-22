В Новосибирской области за неделю к врачам обратились 277 человек из-за клещей

В Новосибирске за неделю зафиксировали 17 случаев укусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В медицинские организации Новосибирской области за прошлую неделю 2026 года обратились 277 человек из-за укусов клещей. Это на 9,18% меньше, чем на прошлой неделе. Среди пострадавших 45 человек – дети до 18 лет. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Больше всего случаев за неделю зафиксировали в Новосибирске: там к врачам пришли 17 жителей. Всего с начала сезона в регионе за помощью обратились уже 14 986 человек.

Несмотря на небольшое снижение, сезон активности клещей продолжается, поэтому риск заразиться инфекцией остается высоким. Врачи рекомендуют соблюдать правила безопасности во время отдыха на природе. Перед выходом в лес или парк наносить на кожу и одежду репелленты. Выбирать светлую одежду, которая максимально закрывает тело, и заправлять брюки в носки или обувь.

Во время прогулок и после нее важно осматривать себя, близких и домашних животных. Особое внимание уделять нужно шее, голове, подмышкам и паховой области. Стараться не ходить по высокой траве и густым кустарникам, лучше выбирать протоптанные тропинки. Если клещ все же присосался, сразу нужно обратиться в медицинское учреждение.

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