Жителей Новосибирской области предупредили о высокой пожарной опасности

Высокая пожарная опасность продолжает наблюдаться в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области прогнозируют неблагоприятные погодные условия. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. По прогнозам, риски возникновения возгораний останутся на высоком уровне в период с 23 по 29 июля. Об этом сообщили в РСЧС по Новосибирской области.

В связи с этим местным жителям необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций или необходимости получить помощь, можно воспользоваться единым номером вызова экстренных оперативных служб – 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX