Новосибирские ученые предупредили о сильной вспышке на Солнце

Ученые не исключают бурь слабого и среднего уровня Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Солнце зарегистрирована самая сильная вспышка с 7 июля. Она произошла в 09:35 по московскому времени на фоне общего усиления активности. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии.

За последние 24 часа на Солнце зафиксировано около 20 вспышек. Для сравнения: еще три дня назад их было 1-2 в сутки.

Вспышки регистрируются в геоэффективных областях, откуда возможно влияние на Землю. Прямой угрозы пока нет. Основной фактор космической погоды — крупная корональная дыра. Из-за нее сегодня сохраняются высокие вероятности магнитных бурь слабого и среднего уровня.

Геомагнитные индексы уже повышены, но пока ниже порога бурь. Рост числа вспышек продолжится.

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