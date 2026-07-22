В Новосибирской области примут заявления на добычу лося и косули

В Новосибирской области распределят разрешения на охоту на лося и косулю. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области в августе стартует прием заявлений на получение разрешений на добычу лося и сибирской косули. Министерство природных ресурсов и экологии региона установило два этапа приема документов.

С 3 по 27 августа 2026 года специалисты примут заявления от физических лиц, которые участвовали в мероприятиях по сохранению и регулированию численности охотничьих ресурсов в течение года. Подать документы можно в Новосибирске по адресу: улица Советская, 4а, 8 этаж, кабинет 9. Прием ведется с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – до 17:00.

С 17 по 30 августа 2026 года пройдет второй этап — прием заявок на участие в распределении разрешений на добычу лося и косули в общедоступных охотничьих угодьях области на сезон 2026-2027 годов. Чтобы все прошло честно, разрешений будет придерживаться процедура случайной выборки через специальную подсистему «Охота» с использованием генератора случайных чисел.

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