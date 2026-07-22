В Кузбассе суд аннулировал запись о рождении 6-дневного младенца

По правилам такой документ выдают только если ребенок прожил более семи суток. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске суд удовлетворил иск Кузбасской областной детской клинической больницы и аннулировал запись о рождении ребенка, прожившего всего шесть суток. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-центр судов Кузбасса.

В январе этого года местная жительница на 25-й неделе беременности экстренно родила ребенка весом 490 граммов и ростом 30 сантиметров. Младенец прожил шесть дней. Сотрудник больницы по ошибке оформил электронное медицинское свидетельство о рождении, хотя по правилам такой документ выдают только если ребенок прожил более семи суток. Документ автоматически появился на портале госуслуг.

Женщине предложили аннулировать ошибочный документ, но она этого не сделала. На его основании ЗАГС оформил официальное свидетельство. Суд признал оба документа недействительными, однако решение еще не вступило в законную силу.

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