В Татарском районе 49 работников получили долги по зарплате

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Татарском районе Новосибирской области Государственная инспекция труда помогла 49 работникам получить задержанную зарплату. Долг предприятия составил 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции по Новосибирской области.
Проверку провели по обращению работников. Выяснилось, что работодатель не платил зарплату вовремя. Инспекторы выдали предписание о погашении долга.
Руководитель предприятия выполнил требование в установленный срок. Работники получили деньги в полном объеме.
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