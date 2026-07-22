В Новосибирске жители домов на улице Выборной остались без электричества

Жители Новосибирска жалуются на длительное отсутствие света на улице Выборной. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Жители некоторых домов в Новосибирске жалуются на длительное отсутствие электричества. Основные проблемы возникли в домах по адресам улица Выборная, 125/1 и 125/2. Люди сообщают, что сидят без света почти весь день.

Согласно данным муниципального портала, аварийное отключение началось 22 июля в 09:00. Причиной сбоя стали аварии на трансформаторных подстанциях ТП-1257, 3695 и 4796. По информации системы, устранение неполадок должно было завершиться к 10:40 того же дня. Тем не менее, горожане сообщают, что свет в их квартирах так и не появился.

- Мы сегодня сидим без света почти весь день. РЭС говорит, что уже аварию устранили, звоните в ТСЖ, а в ТСЖ не отвечают. В ЕДДС тоже говорят, что все починили. На картах отключения нет никакой информации, - поделилась горожанка.

Позже, согласно сведениям системы, в тот же день в 16:00 произошло еще одно аварийное отключение. На этот раз причиной стали неполадки на подстанции по адресу улица Выборная, 125. Согласно прогнозу, устранение этой аварии должно закончиться к 18:00.

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