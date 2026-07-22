В Новосибирском районе спасатели спустили больную женщину со второго этажа дома

Женщину закрепили в носилках и по специальной лестнице передали врачам. Фото: ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ».

В Новосибирском районе спасатели помогли госпитализировать женщину, которая не могла самостоятельно спуститься со второго этажа. Она находилась в СНТ «Искра» рядом с Новолуговым. Об этом сообщает ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ».

Дежурная смена Новосибирского поисково-спасательного отряда ПСС НСО прибыла на вызов. Узкий лестничный пролет и тяжелый вес пациентки не позволяли спустить ее обычным способом без риска.

Спасатели использовали альпинистское снаряжение. Женщину закрепили в носилках и с помощью специальной лестницы спустили на землю, где ждала бригада скорой помощи.

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