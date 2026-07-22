Экономист Бархота спрогнозировал снижение цен до 50% на ряд продуктов

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В ближайшее время некоторые продукты питания могут упасть в цене на 20-50% по сравнению с началом года. Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Бархота в беседе с «Абзацем».
По его словам, главная причина – появление свежего отечественного урожая и желание сетей распродать прошлогодние запасы.
– Среди продуктов, которые подешевеют сильнее всего, я бы выделил овощную продукцию и фрукты. В первую очередь это яблоки: уже сейчас их продают со скидками. В августе, на пике урожая, также заметно подешевеют персики и абрикосы, – сказал экономист.
Из овощей аналитик выделил кабачки, баклажаны, картофель и морковь. Также сезонные скидки затронут некоторые цитрусовые – мандарины и апельсины могут продаваться дешевле, чем зимой. При этом цены на авокадо останутся стабильными, так как это полностью импортный товар, стоимость которого привязана к курсу валют.
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