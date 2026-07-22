34 спасателя МЧС сдали кровь в Центральном районе Новосибирска

В итоге собрано более 15 литров донорского материала Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в Центральном районе на территории пожарно-спасательной части №1 развернули мобильный пункт забора крови. 34 сотрудника МЧС стали донорами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Мобильный пункт организовал Новосибирский клинический центр крови. Специальные емкости, рассчитанные на забор 450 миллилитров крови, наполнялись в течение нескольких часов.

В итоге собрано более 15 литров донорского материала.

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