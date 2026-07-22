Юрист Манько назвал основания для проверки ГИБДД пассажира

Инспектор ГИБДД обязан предоставить удостоверение и назвать причину досмотра. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Помимо водителя автомобиля сотрудники ГИБДД могут также проверить и пассажира, однако для этого нужен ряд оснований. О том, в каких случаях сотрудники ведомства имеют на это право рассказал юрист Александр Манько в беседе с «Абзацем».

По его словам, основанием для проверки могут быть подозрение в совершении правонарушения или розыск.

– В таких случаях инспектор обязан представиться, предъявив удостоверение, и назвать причину проверки, – пояснил эксперт.

Если пассажир сам открывает рюкзак для проверки, это считается добровольным согласием – протокол и понятые не требуются. Однако для законной процедуры досмотра нужны два понятых или видеосъемка, а также протокол. Пассажир имеет право внести замечания в документ до его подписания.

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