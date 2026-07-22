В Куйбышеве с водителя взыскали 500 тысяч в пользу сбитой на переходе девочки

Прокуратура добилась компенсации через суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Куйбышеве Новосибирской области прокуратура в судебном порядке добилась компенсации морального вреда для несовершеннолетней девочки, пострадавшей в ДТП. Водитель заплатил ей 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба проеккуратуры Новосибирской области.

Проверка установила, что 45-летний житель Куйбышева за рулем Тойоты нарушил правила и сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок получил вред здоровью средней тяжести.

Прокурор обратился в суд с иском о возмещении морального вреда. В ходе разбирательства ответчик добровольно передал потерпевшей 500 тысяч рублей.

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