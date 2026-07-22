Санитарная авиация Новосибирской области за полгода спасла 211 пациентов

Работы ведет областная станция скорой помощи. Фото: правительство Новосибирской области.

Санитарная авиация Новосибирской области за первое полугодие 2026 года выполнила 109 вылетов и эвакуировала 211 пациентов, включая 46 детей. Работа ведется в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Как сообщили на Станции скорой медицинской помощи, где с 2019 года действует специализированная авиамедицинская бригада, чаще всего вылеты совершались в Татарский, Куйбышевский и Карасукский районы.

Среди эвакуированных — 165 взрослых, 22 ребенка от года до 17 лет и 24 младенца. Самыми частыми причинами вылетов стали острый коронарный синдром, патологии беременности, осложнения родов, сепсис, полиорганная недостаточность и травмы. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года вертолетом эвакуировали 168 пациентов.

Вылеты совершаются на вертолете МИ-8, оснащенном аппаратом ИВЛ, дефибриллятором и датчиками для мониторинга состояния пациента в полете. Врачи «летающей реанимации» могут оказывать помощь прямо в воздухе.

Цель нацпроекта – увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.

— За шесть лет работы санитарная авиация стала неотъемлемой частью оказания экстренной помощи в регионе. При инфаркте, инсульте или тяжелых травмах после ДТП вертолет позволяет нам сократить время транспортировки пациента. Это то самое «золотое окно». Чем быстрее доставили пострадавшего в специализированный центр, тем выше шанс на благоприятный исход. За шесть лет врачи нашей авиационной бригады эвакуировали 2180 пациентов. Развитие санитарной авиации остается нашим приоритетом, — подчеркнул министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.

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