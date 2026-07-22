В Новосибирске светофор на улицах Учительской и Авиастроителей отключат на ночь

Светофор в Дзержинском районе временно отключат в ночь с 22 на 23 июля. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в ночь с 22 на 23 июля с 23:00 до 03:00 будет отключен светофор на пересечении улиц Учительской и Авиастроителей в Дзержинском районе. Об этом предупредили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Новосибирской области.

Причиной временных ограничений в работе светофорного объекта стали ремонтные работы по замене контрольного кабеля.

В ЦОДД просят водителей заранее выбирать маршруты, руководствоваться знаками приоритета и соблюдать правила дорожного движения.

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