В Новосибирске светофор на улицах Учительской и Авиастроителей отключат на ночь

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске в ночь с 22 на 23 июля с 23:00 до 03:00 будет отключен светофор на пересечении улиц Учительской и Авиастроителей в Дзержинском районе. Об этом предупредили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Новосибирской области.
Причиной временных ограничений в работе светофорного объекта стали ремонтные работы по замене контрольного кабеля.
В ЦОДД просят водителей заранее выбирать маршруты, руководствоваться знаками приоритета и соблюдать правила дорожного движения.
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