На трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий отремонтируют 14,7 км дороги

Обновление идет на пяти участках в районе Владимировки, Лебедево, Новоабышево и Агафонихи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области продолжается ремонт трассы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». В этом сезоне обновят 14,7 километра дороги. На сегодняшний день работы выполнены более чем на 30%. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

Ремонт ведется на пяти участках в районе населенных пунктов Владимировка, Лебедево, Новоабышево и Агафониха. Подрядчик — Тогучинское ДРСУ.

Специалисты уже завершили фрезерование изношенного покрытия и уложили выравнивающий слой на четырех участках. Параллельно ремонтируют водопропускные трубы: очищают русла и внутреннюю поверхность.

По проекту также обустроят обочины, нанесут разметку термопластиком, установят барьерные ограждения, дорожные знаки и сигнальные столбики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX