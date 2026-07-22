На трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий отремонтируют 14,7 км дороги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области продолжается ремонт трассы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». В этом сезоне обновят 14,7 километра дороги. На сегодняшний день работы выполнены более чем на 30%. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области.
Ремонт ведется на пяти участках в районе населенных пунктов Владимировка, Лебедево, Новоабышево и Агафониха. Подрядчик — Тогучинское ДРСУ.
Специалисты уже завершили фрезерование изношенного покрытия и уложили выравнивающий слой на четырех участках. Параллельно ремонтируют водопропускные трубы: очищают русла и внутреннюю поверхность.
По проекту также обустроят обочины, нанесут разметку термопластиком, установят барьерные ограждения, дорожные знаки и сигнальные столбики.
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