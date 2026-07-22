Врач Мещеряков предупредил крымчан об опасности жары для сердца

Мещеряков предостерегает от алкоголя в жару. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму из-за аномальной жары врачи предупредили об обострении хронических болезней. В зоне риска — люди с заболеваниями сердца, сосудов, дыхания, диабетом и проблемами ЖКТ. Об этом сообщает издание «МК в Крыму» со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава региона Владимира Мещерякова.

Пациентам нужно строго соблюдать назначения врача и принимать препараты по скорректированной схеме. С 10 до 18 часов специалист советует не выходить на солнце, по возможности держаться тени и не торопиться. Зарядку и спорт лучше перенести на утро или вечер. В питании — больше овощей и фруктов, меньше калорийной и скоропортящейся еды. Питьевой режим надо согласовать с врачом.

Мещеряков предостерегает от алкоголя в жару — он усиливает обезвоживание. Также он не рекомендует резко нырять в воду после солнца: перепад температур вызывает спазм сосудов и повышает риск инфарктов и инсультов.

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