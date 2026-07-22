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НовостиОбщество22 июля 2026 8:07

В Новосибирской области выявили 30 нарушений при продаже ветпрепаратов

16 компаний и предпринимателей торговали ветпрепаратами без лицензии
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Десять субъектов нарушали правила розничной продажи.

Десять субъектов нарушали правила розничной продажи.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с начала года выявили множество нарушений при обороте ветеринарных препаратов. Проверку проводили через систему «Честный знак» без выезда на места. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе мониторинга обнаружили, что 16 компаний и предпринимателей торговали ветпрепаратами без лицензии. Еще у четырех адрес деятельности не совпадал с тем, что указан в реестре разрешений. Десять субъектов нарушали правила розничной продажи: продавали лекарства поштучно и торговали просроченными препаратами.

Нарушителям объявили предостережения, а четырех из них привлекли к административной ответственности. Система «Честный знак» помогла отследить наличие лицензий, объемы продаж и адреса точек реализации.

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