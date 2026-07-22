В Новосибирске вывели сорта фиолетовой пшеницы для каш и макарон

Сорта пшеницы объединили в себе повышенное содержание белка и антоцианов, устойчивость к болезням и удобство переработки. Фото: пресс-служба Института цитологии и генетики СО РАН.

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики СО РАН создали новые яровые гибриды твердой пшеницы и полбы с фиолетовыми зернами, подходящие для приготовления каш и макарон. Об этом сообщает пресс-служба института.

Исследователи поставили цель соединить в одном растении повышенное содержание белка и антоцианов, устойчивость к болезням и удобство переработки. В работе использовали фиолетовозерную пшеницу и две формы полбы – донора ценных признаков.

– Мы хотели не просто придать зерну фиолетовую окраску, но и передать ему гены устойчивости к заболеваниям, а также полезные свойства зерна, которые присущи полбе, – рассказывает научный сотрудник Елена Гордеева.

Первые гибриды оказались перспективными, но имели недостатки: низкую урожайность и пленчатость. Ученые провели возвратное скрещивание с высокоурожайным сортом и отобрали лучшие линии. В результате создана коллекция из 25 линий с содержанием белка 18-22%.

Этим летом для испытаний на поля высажены пять линий. В случае успеха они станут основой для новых сортов, пригодных для производства круп, каш и макарон из цельного зерна с высокой антиоксидантной активностью.

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