Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+24°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 июля 2026 7:58

Новосибирца осудили за попытку украсть почти 2 млн рублей из банкомата

Мужчина пытался вскрыть банкомат на улице Станционной, но был задержан на месте
Екатерина ХАЛИМОВА
Мужчина пытался вскрыть банкомат на улице Станционной, но был задержан на месте

Мужчина пытался вскрыть банкомат на улице Станционной, но был задержан на месте

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Новосибирска суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в покушении на кражу почти двух миллионов рублей из банкомата. Ему назначили 3,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, 12 февраля 2026 года Игорь Мананников находился в зоне самообслуживания одного из банков на улице Станционной. По версии следствия, он попытался проникнуть в сейф банкомата, чтобы похитить находившиеся там 1,9 миллиона рублей.

Завершить преступление мужчина не смог, поскольку его задержали сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия.

В ходе судебного заседания Мананников вину не признал. Несмотря на это, суд признал его виновным в покушении на кражу в особо крупном размере и назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX