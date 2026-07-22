Новосибирца осудили за попытку украсть почти 2 млн рублей из банкомата

Мужчина пытался вскрыть банкомат на улице Станционной, но был задержан на месте Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Новосибирска суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в покушении на кражу почти двух миллионов рублей из банкомата. Ему назначили 3,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, 12 февраля 2026 года Игорь Мананников находился в зоне самообслуживания одного из банков на улице Станционной. По версии следствия, он попытался проникнуть в сейф банкомата, чтобы похитить находившиеся там 1,9 миллиона рублей.

Завершить преступление мужчина не смог, поскольку его задержали сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия.

В ходе судебного заседания Мананников вину не признал. Несмотря на это, суд признал его виновным в покушении на кражу в особо крупном размере и назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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