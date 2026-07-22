Маркетолог Минасян: «Зумеры покупают ретрогаджеты ради нового опыта»

Ретрогаджеты воспринимаются не как устаревшая техника. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Молодые люди все чаще покупают старую технику — MP3-плееры, виниловые пластинки и фотоаппараты Polaroid. По данным площадок с объявлениями, покупатели готовы переплачивать до 50% за редкие экземпляры. Об этом сообщает издание 360.ru со ссылкой на маркетолога Ноему Минасян.

Эксперт пояснила, что поколение Z выросло в условиях полного цифрового доступа, поэтому для них ценность представляет не новизна, а необычность. Ретрогаджеты воспринимаются не как устаревшая техника, а как новый опыт. Снимки на пленку или Polaroid выглядят живыми из-за своей неидеальности — пересветов, зерна и неожиданных кадров, которые отличаются от гладких цифровых фотографий.

С винилом и плеерами похожая история: важнее сам процесс — выбрать пластинку, поставить ее, послушать альбом от начала до конца. Это противоположность бесконечным рекомендациям в стримингах, где внимание постоянно переключается. По словам Минасян, люди устали от идеального цифрового мира и теперь ценят несовершенство, случайность и вещи с характером.

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