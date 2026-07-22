Численность стрекоз выросла в Новосибирске после обильных дождей

Стрекозы — активные хищники. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске после обильных дождей заметно выросла популяция стрекоз. Энтомолог Екатерина Гризанова в разговоре с изданием VN.ru отметила, что эти насекомые относятся к одним из самых древних видов на планете.

Стрекозы — активные хищники, они охотятся на летающих насекомых, включая комаров и мошек, а их личинки развиваются в воде и тоже питаются водными беспозвоночными. По словам Гризановой, стрекозы помогают человеку, уничтожая личинок кровососущих. Сейчас у них наступил период самого активного лета.

Ученый пояснила, что увеличение численности — это субъективное впечатление, потому что точный учет требует специальных методов. Динамика популяции зависит от природных и погодных условий, и в разные годы она может меняться. Однако нынешний всплеск связан с прошедшими ливнями: уровень воды в реках поднялся, и у стрекоз началась массовая миграция в поисках мест для кладки яиц. Они способны преодолевать до сотни километров и часто залетают в город, в том числе на верхние этажи высоток.

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