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НовостиОбщество22 июля 2026 7:28

В Новосибирске усилили ежедневный контроль за благоустройством города

По поручению мэра участники городского штаба проводят ежедневные рейды по улицам
Екатерина ХАЛИМОВА
По поручению мэра участники городского штаба проводят ежедневные рейды по улицам

По поручению мэра участники городского штаба проводят ежедневные рейды по улицам

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске участники штаба по благоустройству и облику города ежедневно проверяют состояние улиц, фасадов и общественных пространств. Во время рейдов выявленные нарушения направляют ответственным службам для устранения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Очередной рейд прошел в Центральном округе. Участники штаба осмотрели участки улиц Максима Горького и Советской, а также проверили, как один из хозяйствующих субъектов выполняет работы по благоустройству.

Как рассказал главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин, специалисты ежедневно фиксируют недочеты и передают информацию ответственным организациям с указанием сроков их устранения. По его словам, цель такой работы — привести в порядок фасады зданий, улицы, тротуары и газоны.

В мэрии отметили, что к благоустройству города планируют активнее привлекать федеральные, областные и муниципальные организации, а также управляющие компании.

Одним из примеров такого сотрудничества стало благоустройство территории на пересечении улиц Советской и Максима Горького. Здесь по инициативе хозяйствующего субъекта меняют бордюрный камень и обустраивают газон. Завершить работы планируют в ближайшее время.

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