В Новосибирске усилили ежедневный контроль за благоустройством города

По поручению мэра участники городского штаба проводят ежедневные рейды по улицам Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске участники штаба по благоустройству и облику города ежедневно проверяют состояние улиц, фасадов и общественных пространств. Во время рейдов выявленные нарушения направляют ответственным службам для устранения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Очередной рейд прошел в Центральном округе. Участники штаба осмотрели участки улиц Максима Горького и Советской, а также проверили, как один из хозяйствующих субъектов выполняет работы по благоустройству.

Как рассказал главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин, специалисты ежедневно фиксируют недочеты и передают информацию ответственным организациям с указанием сроков их устранения. По его словам, цель такой работы — привести в порядок фасады зданий, улицы, тротуары и газоны.

В мэрии отметили, что к благоустройству города планируют активнее привлекать федеральные, областные и муниципальные организации, а также управляющие компании.

Одним из примеров такого сотрудничества стало благоустройство территории на пересечении улиц Советской и Максима Горького. Здесь по инициативе хозяйствующего субъекта меняют бордюрный камень и обустраивают газон. Завершить работы планируют в ближайшее время.

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