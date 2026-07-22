Новосибирский атлет с нарушением зрения взял пять медалей на чемпионате России

На чемпионате России выступили 150 легкоатлетов с нарушением зрения. Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Легкоатлет из Новосибирска Антон Кулятин привез пять медалей с чемпионата России среди спортсменов с нарушением зрения. Об этом сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.

В соревнованиях, которые прошли в Челябинске, участвовали более 150 атлетов из 30 регионов России. Представитель новосибирского Центра высшего спортивного мастерства стал главным героем турнира. Заслуженный мастер спорта и паралимпийский чемпион привез индивидуальное золото на 800-метровке, победу на 1500 и 5000 метров в качестве лидера для спортсмена Федора Рудакова, а также серебро на 400 метров и бронзу на 1500 метров.

Мэр Максим Кудрявцев поздравил спортсмена с успешным выступлением и пожелал ему дальнейших побед.

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