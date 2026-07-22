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НовостиОбщество22 июля 2026 7:18

Дорогу «Новосибирск – аэропорт Толмачево» отремонтируют за 253,2 млн рублей

Начальная цена контракта составляла почти 374 миллиона рублей
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Подрядчик должен сдать работы до 10 августа 2026 года.

Подрядчик должен сдать работы до 10 августа 2026 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области подвели итоги тендера на ремонт трассы, ведущей к аэропорту Толмачево. Начальная цена контракта составляла почти 374 миллиона рублей, однако победитель аукциона предложил выполнить работы за 253,2 миллиона. Информация размещена на сайте Госзакупок.

Речь идет о восстановлении верхних слоев асфальтобетонного покрытия на дороге «Новосибирск – аэропорт Толмачево». Объект находится на территории Новосибирска, Новосибирского района и Оби. Итоги торгов подвели 21 июля, подрядчик должен сдать работы до 10 августа 2026 года.

Гарантийный срок на новое асфальтобетонное покрытие составляет два года.

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