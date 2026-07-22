Дорогу «Новосибирск – аэропорт Толмачево» отремонтируют за 253,2 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области подвели итоги тендера на ремонт трассы, ведущей к аэропорту Толмачево. Начальная цена контракта составляла почти 374 миллиона рублей, однако победитель аукциона предложил выполнить работы за 253,2 миллиона. Информация размещена на сайте Госзакупок.
Речь идет о восстановлении верхних слоев асфальтобетонного покрытия на дороге «Новосибирск – аэропорт Толмачево». Объект находится на территории Новосибирска, Новосибирского района и Оби. Итоги торгов подвели 21 июля, подрядчик должен сдать работы до 10 августа 2026 года.
Гарантийный срок на новое асфальтобетонное покрытие составляет два года.
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