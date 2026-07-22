В Новосибирске спасатели через окно пришли на помощь пенсионерке

Женщина не могла открыть дверь квартиры и нуждалась в срочной медицинской помощи. Фото: стоп-кадр видео МАСС.

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы помогли медикам попасть к пожилой женщине, которой стало плохо. Инцидент произошел на улице Героев Революции. Об этом сообщает МАСС Новосибирска.

По информации МАСС, помощь потребовалась 70-летней женщине. Самостоятельно открыть дверь квартиры она не могла.

Спасатели МАСС оперативно помогли пожилой женщине на улице Героев Революции

Прибывшие на место спасатели оценили ситуацию и решили отказаться от вскрытия входной двери, поскольку это заняло бы слишком много времени. Вместо этого они обеспечили доступ в квартиру через открытое окно с использованием альпинистского снаряжения.

После того как спасатели попали в квартиру, женщину передали бригаде скорой медицинской помощи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX