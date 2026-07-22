Под Новосибирском отремонтируют три дороги и мост до октября 2026

Мост через Сузун у села Заковряжино ремонтируют. Фото: Минтранс Новосибирской области

В Сузунском районе Новосибирской области до конца 2026 года приведут в порядок три участка дорог и мост через реку Сузун. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Общая протяженность дорожных объектов — почти 7 километров, длина моста — более 200 метров. Один из участков ремонтируют на трассе от районного центра к федеральной дороге Р-256. Там восстанавливают два отрезка общей длиной около 3 километров, заменяют трубы и ограждения. На дороге «Сузун — Битки — Преображенка» у села Болтово обновляют 3,8 километра покрытия.

Мост через Сузун у села Заковряжино ремонтируют: восстанавливают конструкции и подходы. Все работы планируют завершить в октябре. По нацпроекту к 2030 году в регионе приведут в норму не менее 60 процентов местных дорог. В этом году в Новосибирской области работы идут на 62 объектах.

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