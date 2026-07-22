Житель Татарского района пойдет под суд за ранение знакомого ножом в почку

Сибиряк, будучи нетрезвым, встретил знакомого и между ними вспыхнул конфликт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области Татарская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего местного жителя: в ходе пьяной ссоры он ударил знакомого ножом в область почки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В апреле 2026 года после распития спиртного обвиняемый встретил знакомого, с которым у него были неприязненные отношения. Во время конфликта он достал нож и ударил потерпевшего, причинив ранение левой почки.

Уголовное дело направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.

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