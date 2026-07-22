В Новосибирской области осудили браконьера за вылов 828 рыб

Мужчина незаконно добыл рыбу в Новосибирском водохранилище и причинил ущерб почти на 630 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский районный суд вынес приговор местному жителю за незаконный вылов рыбы в акватории Новосибирского водохранилища. Ущерб водным биологическим ресурсам оценили почти в 630 тысяч рублей. Об это сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, в октябре 2025 года мужчина на лодке с мотором вышел на Новосибирское водохранилище, где установил девять ставных сетей из лески, использование которых запрещено.

Спустя два дня он извлек сети, в которых находились 750 лещей, 77 судаков и один налим. Незаконно добытую рыбу мужчина погрузил в прицеп и вывез к своему дому.

Сотрудники полиции задержали его, а весь улов изъяли. Общий ущерб рыбным запасам Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна составил 629 985 рублей.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также с него взыскали 459 985 рублей в счет возмещения ущерба в пользу Верхнеобского территориального управления Росрыболовства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX