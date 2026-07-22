В Новосибирской области осудили браконьера за вылов 828 рыб

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Новосибирский районный суд вынес приговор местному жителю за незаконный вылов рыбы в акватории Новосибирского водохранилища. Ущерб водным биологическим ресурсам оценили почти в 630 тысяч рублей. Об это сообщает пресс-служба суда.
Как установил суд, в октябре 2025 года мужчина на лодке с мотором вышел на Новосибирское водохранилище, где установил девять ставных сетей из лески, использование которых запрещено.
Спустя два дня он извлек сети, в которых находились 750 лещей, 77 судаков и один налим. Незаконно добытую рыбу мужчина погрузил в прицеп и вывез к своему дому.
Сотрудники полиции задержали его, а весь улов изъяли. Общий ущерб рыбным запасам Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна составил 629 985 рублей.
Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также с него взыскали 459 985 рублей в счет возмещения ущерба в пользу Верхнеобского территориального управления Росрыболовства.
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