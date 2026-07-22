В новосибирских парках убирают упавшие после урагана деревья

Деревья спиливают и обрезают с помощью автовышки. Фото: МАУ «Дирекция городских парков»

В новосибирских парках устраняют последствия урагана, который прошел 17 июля. Работы начались в день непогоды и продолжаются до сих пор в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе МАУ «Дирекция городских парков».

Сотрудники отдела озеленения убирают поваленные деревья, распиливают стволы и дробят пни. Параллельно проводят плановую санитарную обрезку зеленых насаждений. Большинство деревьев упало из-за поврежденной корневой системы, которая не выдержала сильного ветра и дождя.

Аварийные работы идут в парках «Березовая роща», «Центральный», «Заельцовский» и «Арена». Деревья спиливают и обрезают с помощью автовышки, соблюдая все меры безопасности. Посетителей просят быть осторожными во время непогоды и не стоять под деревьями.

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