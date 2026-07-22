Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+25°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 июля 2026 5:57

В Новосибирской области осудили участника аферы с поставками зерна

Суд взыскал с осужденного и его сообщников более 42,8 млн рублей ущерба
Екатерина ХАЛИМОВА
Суд взыскал с осужденного и его сообщников более 42,8 млн рублей ущерба

Суд взыскал с осужденного и его сообщников более 42,8 млн рублей ущерба

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Татарский районный суд Новосибирской области вынес приговор Евгению Волгину по делу о мошенничестве при поставках зерна. Его признали виновным в хищении более 42,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что с февраля 2021 года по январь 2022 года Волгин вместе с пятью сообщниками обманом завышал объемы поставляемой пшеницы. Для этого в работу автовесов на предприятии вносились изменения, из-за чего организация недополучило почти 3,5 тысячи тонн зерна. Общий ущерб превысил 42,8 млн рублей.

В ходе судебного заседания Волгин полностью признал вину. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. С Волгина и ранее осужденных участников преступной группы солидарно взыскали более 42,8 млн рублей в счет возмещения ущерба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX