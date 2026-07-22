Производство пропеллеров для БПЛА запустили в Новосибирске

Пропеллеры делают из отечественного стеклонаполненного пластика. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске конструкторское бюро «Спектр» начало серийно выпускать пропеллеры для беспилотников самолетного типа. Изделия размером 14х10 дюймов предназначены для боевых аппаратов линейки «Молния», сообщает ТАСС.

Пропеллеры делают из отечественного стеклонаполненного пластика. Мощности позволяют выпускать 50 тысяч штук в месяц, при пиковой загрузке — до полумиллиона. В разработке участвовали ветераны спецоперации, которые предлагали решения на основе боевого опыта. Изделия уже начали поставлять в подразделения.

Сейчас компания дорабатывает пропеллеры и проводит испытания, в том числе в аэродинамической трубе. Продукция доступна для закупки учебными центрами и войсковыми частями через военный маркетплейс.

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