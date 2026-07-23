Эксперты расскажут, как получить президентские и региональные гранты в Новосибирской области

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Участники мероприятия узнают, какие инструменты финансовой поддержки доступны для некоммерческих организаций и инициативных граждан в Новосибирской области и в каких социальных направлениях проекты реализуются чаще всего.

Спикерами выступят начальник управления по связям с общественностью и патриотическому воспитанию Министерства региональной политики Новосибирской области Ирина Соловьева и руководитель Дома некоммерческих организаций Новосибирской области Надежда Баранова. Они объяснят, как подать заявку на президентские, государственные и региональные гранты, расскажут о новых форматах поддержки, в том числе для участников СВО.

Пресс-конференция состоится по адресу: ул. Советская, 64, 10-й этаж.