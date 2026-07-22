Выпускник НГУ создал бесплатный симулятор сборки компьютера с нуля

Браузерный проект поможет школьникам и студентам изучить устройство процессора и основы схемотехники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выпускник Новосибирского государственного университета Дмитрий Калашников разработал бесплатный браузерный симулятор «Компьютер Ершова», в котором пользователи могут с нуля собрать работающий 8-битный микропроцессор, настроить его и написать для него программу. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Проект «Компьютер Ершова» рассчитан на школьников, студентов первых курсов и всех, кто хочет разобраться, как устроен компьютер. Пользователь шаг за шагом собирает процессор из базовых логических элементов, настраивает периферию и программирует устройство на встроенном ассемблере.

По словам автора Дмитрия Калашникова, название проекта связано с академиком Андреем Ершовым — одним из основоположников отечественного программирования.

В проект встроены учебник, справочник компонентов и система проверки схем. За самостоятельное прохождение 47 уровней пользователи получают виртуальную валюту, а использование автоматической сборки снижает награду.

Разработчик считает, что симулятор может использоваться на уроках информатики и в вузах. Для преподавателей подготовлены методические материалы, лабораторные задания и система автоматической проверки работ.

В дальнейшем автор планирует развивать проект, добавить виртуальные классы и перевести курс из браузерной среды на реальное учебное оборудование.

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