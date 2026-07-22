В Новосибирске суд восстановил жилищные права сироты

Суд восстановил сибирячку в списке на получение жилья. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры в интересах местной жительницы, относящейся к числу детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Женщина имела четверть доли в жилом помещении, что меньше учетной нормы. В 2022 году она продала эту долю. Администрация района отменила приказ о включении ее в список на получение жилья, посчитав, что продажа была намеренным ухудшением условий.

Однако суд пришел к иному выводу: дом признан аварийным, и проживать там с посторонними людьми было невозможно. Иного жилья у женщины нет. В итоге суд признал отмену приказа незаконной и восстановил сибирячку в списке на получение жилья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX