Никто не встретил норок, прибывших на поезде из Ярославля в Новосибирск

Отправитель не смог забрать животных обратно. Фото: ЗСЖД

В Новосибирске на вокзале Новосибирск-Главный две норки, приехавшие поездом из Ярославля, остались без встречающих. Отправитель не смог забрать животных обратно, и никто из получателей на перроне так и не появился. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Зверьков на ночь передали сотрудникам вокзала. Животные отдохнули после долгой дороги, а железнодорожники стали искать им новое место. Задача оказалась непростой: норки требуют особого ухода и специальных знаний, поэтому не каждый мог взять их на временное содержание.

В итоге пристроить зверьков согласился Новосибирский зоопарк имени Шило. Вчера руководители вокзала лично передали животных специалистам зоопарка. Теперь норки находятся под наблюдением опытных сотрудников, которые будут заботиться о них на профессиональном уровне.

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