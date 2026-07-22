Новосибирская прокуратура помогла многодетной матери получить пособие на детей

Пособие для многодетной семьи назначено с момента подачи первого заявления. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Чановского района восстановила права многодетной семьи и помогла ей добиться назначения пособий на детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Многодетная мать неоднократно обращалась за ежемесячным пособием на детей, но каждый раз получала отказ из-за превышения среднедушевого дохода над прожиточным минимумом. Проверка прокуратуры показала, что ответственное ведомство допустило нарушение порядка расчета дохода.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены. В результате пособие назначено с момента подачи первого заявления.

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