Новосибирская прокуратура помогла многодетной матери получить пособие на детей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Чановского района восстановила права многодетной семьи и помогла ей добиться назначения пособий на детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Многодетная мать неоднократно обращалась за ежемесячным пособием на детей, но каждый раз получала отказ из-за превышения среднедушевого дохода над прожиточным минимумом. Проверка прокуратуры показала, что ответственное ведомство допустило нарушение порядка расчета дохода.
После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены. В результате пособие назначено с момента подачи первого заявления.
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