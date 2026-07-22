Замглавы Минобрнауки РФ Айрат Гатиятов оценил новый кампус НГУ

Гости посетили объекты второй очереди. Фото: пресс-служба НГУ

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов вместе с ректором НГУ Дмитрием Пышным осмотрел новый университетский кампус в Новосибирске. Проверка прошла в рамках рабочей поездки чиновника в регион. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Гости посетили объекты второй очереди — учебно-научный центр Института медицины и медицинских технологий и научно-исследовательский корпус. Гатиятов высоко оценил готовность зданий, которые планируют открыть в 2026 году. Он отметил, что медцентр с передовыми лабораториями и симуляционным оборудованием позволит студентам осваивать профессию на высоком уровне, а НИЦ станет площадкой для ученых, работающих в области биомедицины, фотоники и космических технологий.

Разрешение на ввод медцентра площадью более 12,5 тысячи квадратов получили 23 июня. Там будут учиться свыше 700 студентов. В здании обустроят 13 практикумов и 8 лабораторий, а на цокольном этаже разместится один из самых современных в стране симуляционных центров с роботами-тренажерами для эндохирургии и УЗИ. Научный корпус площадью более 11 тысяч квадратов рассчитан на 180 сотрудников.

Кампус строят по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». К 2030 году в России планируют создать сеть из 25 таких студенческих городков. Финансирование идет из федерального, регионального и внебюджетных источников.

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