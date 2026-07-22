В Новосибирской области ищут 73-летнего мужчину

Николай Николаевич нуждается в медицинской помощи. Фото: пресс-служба ПО «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

В Новосибирской области развернулись поиски 73-летнего Николая Новокрещенова из рабочего поселка Колывань. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Мужчина пропал 21 июля 2026 года. С тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, светло-русые с проседью волосы, голубые глаза. Пенсионер был одет в рубашку в синюю клетку, черные штаны и черные с белой каймой сланцы.

Николай Николаевич нуждается в медицинской помощи. Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, просят сообщить по телефону горячей линии «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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