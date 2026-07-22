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НовостиОбщество22 июля 2026 4:31

Мост через реку Каргат ремонтируют в Новосибирской области

Подрядная организация приступила к работам в конце мая
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
При обследовании моста специалисты обнаружили серьезные дефекты. Фото: ТУАД Новосибирской области

При обследовании моста специалисты обнаружили серьезные дефекты. Фото: ТУАД Новосибирской области

В Каргатском районе Новосибирской области начался ремонт моста через реку Каргат на 23-м километре дороги регионального значения «Каргат – Маршанское». Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД региона.

Подрядная организация приступила к работам в конце мая. Сейчас на левой стороне моста строители делают монолитную консоль пролетного строения, на правой стороне разбирают старые конструкции. Для машин на время работ организовали объезд по временной дороге.

При обследовании моста специалисты обнаружили серьезные дефекты - обводнение конструкций, разрушение проезжей части и деформационных швов. По проекту ремонта предстоит заменить продольные швы, деформационные швы над всеми опорами, отремонтировать ригели опор, сделать новую гидроизоляцию и покрытие проезжей части. Также установят барьерное ограждение, заменят лестничные сходы и укрепят откосы насыпей.

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