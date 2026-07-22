Энергетики рассказали, где планируют сократить сроки замены тепломагистралей

Фото: АО «СГК - Новосибирск»

Раннее окончание замены труб ожидается не менее, чем на трех участках крупных магистралей, которые в общей сложности обеспечивают теплоснабжением 269 многоквартирных домов.

Сокращению сроков способствовало отсутствие дополнительных сложностей при реализации проектов - таких, как грунтовые воды и использование тепловых решений при выполнении проектов. Также помогла сухая погода.

На улице Народная в Калининском районе удалось сократить работы по замене теплосети более чем на месяц. В этом месте практически завершена замена 67-летней теплосети протяженностью 184 м в однотрубном исчислении. Срок окончания работ по графику - 15 сентября, по факту энергетики рассчитывают завершить к началу августа - с учетом благоустройства.

На улице Плановая в Заельцовском районе на одном из двух запланированных к замене участков подрядчик сократит сроки работы на 27 дней. Здесь уже переложили 56 метров теплосети, проложенной 40 лет назад, и приступили к восстановлению благоустройства. Вместо планового срока 11 сентября работы рассчитывают завершить 15 августа.

На улице Авиастроителей в Дзержинском районе на 8 дней раньше энергетики планируют закончить замену 57-летней тепломагистрали. Вместо 1 сентября завершение работ по этому участку ожидается до 24 августа.

Всего в 2026 году с учетом модернизации, капитального и текущего ремонта СГК готовит замену в Новосибирске более 61 км теплосетей.