Старт благоустройства нового парка в Новосибирске оценил губернатор Травников

Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области.

При поддержке Правительства Новосибирской области начато благоустройство нового парка «Усть-Тула» на левом берегу Оби. Губернатор Андрей Травников проинспектировал ход работ в рамках выездного совещания, в котором также приняли участие мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и представители региональных и городских властей, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Обсуждалось поэтапное развитие маршрутов, наиболее популярных у горожан.

– Территория рассматривается как ключевой элемент системы «Обские парки» и водно-зеленого каркаса города Новосибирска, а также как перспективное межрайонное и межрегиональное рекреационное пространство, – отметили в Правительстве региона.

Площадь достигает более 360 гектаров от парка «Арена» до «Бугринской рощи». Здесь уже ликвидирована свалка в районе улиц Тульской и Тракторной, убраны аварийные деревья, организован вывоз мусора.

Начиная с 2022 года выполнены экологические, ландшафтные и градостроительные исследования, проведены общественные обсуждения. Кроме того, на территории действует туристический маршрут с элементами инфраструктуры гостеприимства.

Для «Усть-Тулы» разработана концепция ландшафтного ноопарка, объединяющего природную среду, историко-культурное содержание, образовательные пространства и рекреационные маршруты. В парке обустроят входные группы, пешеходные и велосипедные маршруты, парковки, природные зоны и объекты туристической инфраструктуры.

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