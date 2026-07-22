Водитель за рулем «Вольво» сбила девушку в Новосибирске

Вечером 21 июня на Дачном шоссе в Заельцовском районе Новосибирска автомобиль сбил несовершеннолетнюю девушку на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.
Женщина 1981 года рождения за рулем «Вольво ХС90» двигалась в сторону Мочищенского шоссе. У дома 25а она совершила наезд на пешехода, который переходил дорогу по переходу.
Пострадавшая - девушка 2009 года рождения, ее госпитализировали. Характер травм пока уточняется.
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