Экспозиция позволяет познакомиться с событиями ВОВ. Фото: паблик «Поезд Победы»

Жители и гости столицы Сибири смогут посетить передвижную иммерсивную выставку «Поезд Победы» в Новосибирске 2026. Экспозиция позволяет познакомиться с событиями Великой Отечественной войны с помощью современных мультимедийных технологий, создающих эффект полного погружения, сообщает пресс-служба правительства региона.

КОГДА «ПОЕЗД ПОБЕДЫ» ПРИБУДЕТ В НОВОСИБИРСК

Экспозиция будет работать с 28 по 30 июля. Бесплатные билеты станут доступны с 27 июля на официальном сайте проекта. Там же можно пройти виртуальную экскурсию по выставке в формате 360 градусов.

Передвижная выставка разместится на вокзале Новосибирск-Главный. Внутри состава посетителей ждут тематические вагоны, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Организаторы рекомендуют посещение экспозиции людям старше 12 лет.

ЧТО БУДЕТ В «ПОЕЗДЕ ПОБЕДЫ» В НОВОСИБИРСКЕ

Экспозиция включает полноразмерные скульптуры, театральное освещение и современное мультимедийное оборудование. В вагонах установлены десятки видеопроекторов, видеостен и интерактивных столов. Световые и звуковые эффекты помогают воссоздать сцены воздушных боев, танковых атак, фронтового быта и мирной жизни до начала войны.

«Поезд Победы» считается первой в мире иммерсивной выставкой, размещенной в движущемся железнодорожном составе. История Великой Отечественной войны в ней рассказывается от лица ветерана-железнодорожника. Проект был создан в 2020 году в рамках Года памяти и славы, поезд уже приезжал в Новосибирск в 2021 и 2024 годах.

КАК ПОПАСТЬ НА «ПОЕЗД ПОБЕДЫ» В НОВОСИБИРСКЕ

Посещение экспозиции бесплатное, однако для входа необходимо заранее оформить билет на официальном сайте проекта. Кроме того, тем, кто не сможет побывать на выставке лично, доступна интерактивная версия «Поезда Победы». Она включает 79 панорам, 158 интерактивных элементов, 159 оцифрованных фотографий экспонатов и видеоматериалы, интегрированные в виртуальный тур.

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