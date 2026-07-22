Новосибирские спасатели вытащили из воды унесенную течением девочку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске на Бугринском пляже спасатели предотвратили трагедию и достали из воды девочку, которую уносило течением. Ребенок почти не умел плавать. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Матросы-спасатели Павел Дашкевич и Александр Рыжков заметили на воде 13-летнеюю девочку. Ее стремительным течением уносило дальше от берега. Сотрудники МАСС Новосибирска мгновенно бросились в воду и вытащили девочку за несколько минут до трагедии. Все закончилось благополучно и ребенка передали родителям.
В мэрии напоминают: не оставляйте детей у воды без присмотра, купайтесь только на оборудованных пляжах и не разрешайте детям заплывать за буйки. При происшествии звоните по номеру 112.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru