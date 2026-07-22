Мошенники атакуют новосибирских студентов от лица сотрудников деканатов

Мошенники рассчитывают на доверие к представителям вузов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Новосибирске мошенники представляются работниками деканатов и под предлогом оформления учебных документов выманивают у студентов коды из SMS-сообщений. Об этом сообщает РИА Новости.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, что аферисты звонят студентам, говорят о необходимости поставить электронную подпись в ведомостях и просят назвать код. На самом деле этот код предназначен для подтверждения входа или изменения данных в личном кабинете на портале «Госуслуги». Мошенники рассчитывают на доверие к представителям вузов, однако сотрудники учебных заведений не имеют права запрашивать коды из SMS или пароли.

Немкин призвал студентов при любых сомнениях самостоятельно связываться с деканатом через официальные контакты. Он подчеркнул, что злоумышленники адаптируют схемы под конкретные социальные группы, поэтому важно запомнить главное правило: коды из сообщений и данные для входа нельзя сообщать посторонним.

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