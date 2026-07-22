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НовостиАвто22 июля 2026 3:02

В Новосибирске продают американский Buick Regal 1988 года за 650 тысяч рублей

Автомобиль находится в отличном техническом состоянии
Валерия МОРГУНЕНКО
Авто только что прошло техническое обслуживание, а также в нем установлен новый аккумулятор.

Авто только что прошло техническое обслуживание, а также в нем установлен новый аккумулятор.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске выставили на продажу американское купе бордового цвета Buick Regal 1988 года выпуска за 650 тысяч рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте бесплатных объявлений.

По словам владельца, автомобиль находится в отличном техническом состоянии, хранился в теплом сухом гараже, полностью на ходу, заводится с «пол-оборота».

В объявлении указано, что авто только что прошло техническое обслуживание, а также в нем установлен новый аккумулятор. У данной модели имеется бензиновый двигатель объемом 2,8 литра на 120 лошадиных сил, автоматическая коробка передач и передний привод. Руль расположен слева.

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